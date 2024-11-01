أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ثمانية شهداء وخمسة جرحى في أمهز، شهيدان في الشراونة، ستة جرحى في طاريا، ثلاثة جرحى في البزالية، خمسة جرحى في الخضر، جريحان في السعيدة وخمسة جرحى في راس العين".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 10 شهداء و26 جريحا في حصيلة أولية لغارات العدو اليوم على بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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