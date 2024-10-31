أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "رأينا إسرائيل تتخذ خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في الربيع الماضي ولكن ذلك تراجع"، لافتاً الى أن "إسرائيل نجحت في تفكيك القدرات العسكرية لحماس وقد تحقق ذلك بتكلفة باهظة في أرواح الأطفال".
وأردف بلينكن، "تم تحقيق تقدم حقيقي في إيصال المساعدات في غزة ولكنه غير كاف، وتم تحقيق هدف تقويض قدرات حماس العسكرية والجهد الآن يجب أن ينصب على كيفية إنهاء الحرب".
وأضاف "نحقق تقدما للتوصل إلى تفاهمات بشأن ما قد يكون مطلوبا للتنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نحقق تقدما للتوصل إلى تفاهمات بشأن ما قد يكون مطلوبا للتنفيذ الفعال للقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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