اجتمع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة في مكتبه في سراي زحلة مع ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينجورث وممثلة منطقة البقاع في برنامج الأغذية العالمي ماريا رحيمي، حيث تم التباحث في سبل التعاون بين برنامج الأغذية العالمي ومحافظة البقاع لمساعدة النازحين اللبنانيين الموجودين ضمن نطاق المحافظة وتقديم الدعم اللازم لهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ابو جودة التقى ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان وبحثا سبل التعاون بين البرنامج ومحافظة البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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