لافروف: الغرب يواصل محاولاته للتدخل في الفضاء الرقمي الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ)

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الدول الغربية تواصل محاولاتها للتدخل في الفضاء الرقمي لروسيا بهدف إلحاق الضرر ببنيتها التحتية الحيوية.

وقال لافروف في كلمة مسجلة وجهها للمشاركين في مؤتمر العلاقات الدولية الرقمية 2024، الذي يعقد بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، والتي نقلتها وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، إن هذه المحاولات تندرج ضمن جهود الغرب للحفاظ على هيمنته في الفضاء المعلوماتي الدولي.

وأضاف أن "التقنيات الحديثة، رغم ما توفره من فرص جديدة، تخلق أيضًا مخاطر كبيرة"، موضحا أن هذه المخاطر تتجلى في تزايد المحاولات الخبيثة للتدخل في الفضاء الرقمي لروسيا، فضلًا عن الهجمات السيبرانية التي تستهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية وانتشار المعلومات المضللة التي تهدف للتأثير على الرأي العام الروسي.

وذكر لافروف أن المصدر الرئيسي لهذه التهديدات هو "الغرب الجماعي"، الذي يسعى لتعزيز نفوذه في الفضاء المعلوماتي الدولي، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات المتنامية في المجال الرقمي.