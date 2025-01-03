نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله: على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته

اشار نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله، الى ان "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته"، معتبرا ان "عليه التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".

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