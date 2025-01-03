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طلاب صفوف النقل بالقاهرة يبدأون اليوم امتحانات نصف العام

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 03 يناير 2025 08:00 ص

يبدأ طلاب صفوف النقل بالقاهرة، اليوم الخميس، أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجمع، وتستمر حتى يوم الخميس 2025/1/9، من الشهر الجارى، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

 

مواعيد الامتحانات بالقاهرة
 

امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15.

امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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