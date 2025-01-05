إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتانياهو دعا لمناقشة أمنية عاجلة اليوم بمشاركة كاتس وبن غفير وسموتريتش

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعا لمناقشة أمنية عاجلة اليوم بمشاركة كاتس وبن غفير وسموتريتش".

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