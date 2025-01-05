لابيد: اضطرار جندي إسرائيلي إلى الفرار من البرازيل لتجنب القبض عليه بتهمة القتال في غزة فشل سياسي هائل للحكومة

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، أن "اضطرار جندي إسرائيلي إلى الفرار من البرازيل لتجنب القبض عليه بتهمة القتال في غزة فشل سياسي هائل للحكومة".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجندي الإسرائيلي المطلوب في البرازيل في طريقه إلى تل أبيب".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "محكمة برازيلية أمرت الشرطة بالتحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة".

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلة الجندي المطلوب للتحقيق في البرازيل ان "ابننا ليس معتقلا ونرغب في عودته إلى البلاد".