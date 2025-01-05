وسائل إعلام إسرائيلية: الجندي الإسرائيلي المطلوب في البرازيل في طريقه إلى تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجندي الإسرائيلي المطلوب في البرازيل في طريقه إلى تل أبيب".
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "محكمة برازيلية أمرت الشرطة بالتحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة".
هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلة الجندي المطلوب للتحقيق في البرازيل ان "ابننا ليس معتقلا ونرغب في عودته إلى البلاد".
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