وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى دمشق على أن تتبعه نظيرته الألمانية

وصل وزير الخارجية الفرنسي صباح اليوم إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد. ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

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