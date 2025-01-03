وزيرة خارجية ألمانيا: زيارتنا إلى دمشق إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا

أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الى ان "زيارتنا إلى دمشق إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا"، لافتة الى ان "يجب أن يحصل جميع السوريين على مكان في العملية السياسية في المرحلة المقبلة".

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