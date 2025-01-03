وزير الخارجية الفرنسي: نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في تصريح من دمشق، أن "فرنسا وألمانيا تقفان معا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه"، مشيرا الى أننا "نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي".

ووصل وزير الخارجية الفرنسي صباح الجمعة إلى دمشق، ونظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد.