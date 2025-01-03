هاري وميغان يفاجئان المتابعين في أوّل أيام من السّنة الجديدة

عادت ميغان ماركل بقوّة إلى موقع إنستغرام، إذ أطلقت حسابها في يوم رأس السّنة الجديدة بمقطع فيديو هادئ تمّ تصويره بالقرب من منزلها في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا.

ويظهر الفيديو، الذي صوّره زوجها الأمير هاري، دوقة ساسكس في لحظة خالية من الهموم، وهي تجري حافية القدمَين على الرّمال باتّجاه الأمواج.

ظهرت ميغان ماركل على إنستغرام لأوّل مرّة منذ ثماني سنوات.

وتظهر ميغان في اللقطات ظهرها للكاميرا وهي تقترب من الماء. تتوقّف في النّهاية وتنحني وتكتب “٢٠٢٥” على الرّمال قبل أن تضحك وتركض بعيدًا. ترتدي زيًّا أبيض بالكامل، وتشعّ بإحساس من الفرح والبساطة في المقطع القصير.

قوبلت عودة ماركل إلى منصّة التّواصل الاجتماعيّ بدعم فوريّ من المشاهير الذين “أعجبوا” بالمنشور. ورغم الاهتمام، إلا أنّها اختارت تعطيل التّعليقات على الفيديو، مع الحفاظ على مستوى من الخصوصيّة وسط ظهورها العلنيّ مرّة أخرى.

وسرعان ما اكتسب حساب الدّوقة الجديد على إنستغرام قوّة جذب كبيرة، حيث ضمّ آلاف المتابعين بعد وقت قصير من نشر الفيديو. ومع ذلك، لم تقم ماركل بمتابعة أيّ مستخدمين آخرين حتّى الآن، ممّا قد يشير إلى اتّباع نهج أكثر تنظيمًا وتحكمًا في تواجدها على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

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تمثّل عودة ماركل إلى عالم إنستغرام لحظة مهمّة بالنّسبة لها ولمتابعيها، الذين ينتظرون بفارغ الصّبر ما ستشاركه بعد ذلك.