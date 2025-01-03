وزارة العدل الاميركية: توجيه اتهام الى عسكري أميركي سابق بالسعي لدعم حزب الله

أعلنت وزارة العدل الأميركية، إن هيئة محلفين وجهت لرجل من ولاية بنسلفانيا خدم سابقاً في الجيش الأميركي، اتهامات بمحاولة دعم "حزب الله" ، والإدلاء بـ"تصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI).

وذكرت وزارة العدل في بيان، أن جاك داناهر مولوي (24 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية، سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في مسعى للانضمام إلى "حزب الله".

وأضافت الوزارة أن "مولوي عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، واستمر في محاولات الانضمام إلى حزب الله"، وزعمت أنه "روّج أيضاً للكراهية والعنف ضد اليهود".

وكشفت إن "مولوي كذب على مكتب التحقيقات بشأن نيته الانضمام إلى حزب الله"، عندما استجوب عند عودته إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، مشيرة الى ان "السلطات الأميركية ألقت القبض عليه في السادس من كانون الاول في شيكاجو".