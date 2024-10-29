حجار بحث وخضر في تأمين المساعدات للنازحين والصامدين في منازلهم في بعلبك – الهرمل

إستقبل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، واطلع منه على الأوضاع الإجتماعيّة والإنسانية في المحافظة.

خلال الإجتماع، تم البحث في "الطريقة الفضلى لتأمين المساعدات الأساسيّة للنازحين والصامدين في منازلهم في محافظة بعلبك – الهرمل".

وإتفق على التنسيق في شكلٍ مباشر بين فريق عمل الوزارة وفريق عمل المحافظة، لإنجاز الأمر بأسرع وقتٍ ممكن.