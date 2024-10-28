وفد من تكتل "لبنان القوي" زار اللواء البيسري وعرض معه الاوضاع العامة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفدا من تكتل" لبنان القوي" ضم النائبين نقولا الصحناوي وادغار طرابلسي، وقد تناول البحث "عمليات التدمير والتهجير الممنهج التي يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي. وإستهدافه المهجرين في البيئات المستضيفة بهدف تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض. وتمَّ التشديد على "تكثيف الحضور الأمني الفاعل لمنع أي تداعيات أمنية نتيجة لهذه الإعتداءات"، كما جاء في بيان عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام.

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