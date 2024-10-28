بالصور- مايان السيد تستعرض جمالها بفستان رائع من توقيع Versace

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية مايان السيد متابعيها، بإطلالتها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أسود طويل من دار أزياء Versace، من دون أكمام، ذات فتحة حتى أعلى ساقها، وإعتمدت لشعرها تسريحة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شوقت مايان السيد، متابعيها، لفيلمها الجديد "وانا في الخيال حب"، وظهرت في صورة على دراجة بخارية خلف الممثل عمر زريق، من كواليس تصوير الفيلم الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة، والمقرر عرضه قريباً في دور السينما.

وأرفقت مايان الصورة بتعليق كتبت فيه: "في آخر يوم تصوير فيلم "ولنا في الخيال حب" نقول فركش".