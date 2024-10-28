منة شلبي تطل بوزن زائد في الجونة وتفاجـ ئ الجميع

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ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية منة شلبي الجدل، وفاجـ أت الجميع بظهورها بوزن زائد، في حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 2024، التي انطلقت في 24 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
أثارت منة شلبي التساؤلات، إذ إنها كانت شديدة النحافة بشكل مفرط في الفترة السابقة، ما أثار دهشة الحاضرين والمتابعين.
منة شلبي هي عضو في لجنة تحكيم المهرجان، وقد نشرت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لإطلالتها وكتبت: "متحمسة بالمشاركة كعضوة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي. أتمنى التوفيق لجميع صُنّاع الأفلام".
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