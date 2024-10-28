الخليج اليوم .. "دعوة خاصة".. مشاركة محتملة للمنتخب السعودي في "الكأس الذهبية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الإعلامي الرياضي مساعد العبدلي عن إمكانية مشاركة المنتخب السعودي في بطولة "الكأس الذهبية" المقبلة في أمريكا من خلال بطاقة دعوة.

وقال العبدلي خلال ظهوره في برنامج برا18:" حسب ما وصلني من الممكن أن توجه الدعوة للمنتخب السعودي للمشاركة في كأس الذهبية في أمريكا كما شاركت قطر واليابان سابقا".

وذكرت تقارير سابقة أن اتحاد "كونكاكاف" يسعى لرفع عدد الفرق المشاركة في البطولة من 16 لـ24 منتخبا لتصبح البطولة بمثابة كأس عالم مصغرة قبل عام على مونديال 2026.

ومن المنتظر أن تبدأ النسخة المقبلة من الكأس الذهبية في 14 يونيو 2025.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب "الأخضر" مجددا خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.