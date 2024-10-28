الخليج اليوم .. وزير الاقتصاد السعودي: استثمارات الإمارات في المملكة بلغت 111 مليار ريال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة بلغ 111 مليار ريال.

وأضاف الإبراهيم في كلمة له خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي في نسخته الثالثة، أن التبادل التجاري بين المملكة والإمارات ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 113 مليار ريال.

وقد نظم اتحاد الغرف السعودية في العاصمة السعودية الرياض، الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي في نسخته الثالثة برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وشارك في الملتقى وفد تجاري إماراتي يضم أكثر من 100 من كبرى الشركات الإماراتية، يرأسه وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين.

وانعقد الملتقى لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين المملكة ودولة الإمارات، كما يأتي امتداداً لمخرجات آلية العمل المشتركة بين البلدين ضمن "استراتيجية العزم"، التي تهدف إلى توفير نموذج للتكامل والتعاون عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية، حيث عقد الملتقى الأول بأبوظبي 2018 والثاني بالرياض 2019.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية