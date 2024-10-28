تكنولوجيا: صور حية تقدم نظرة واضحة على تصميم Honor Magic 7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Honor مؤتمر في 30 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Honor Magic 7، ولقد ظهر هاتف Honor Magic 7 Pro في صور حية أوضحت تصميم هذا الإصدار.

جاءت أحدث التسريبات حول هاتف Honor Magic 7 Pro اليوم عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo، والتي كشفت عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

وتؤكد الصور الحية على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن عدسات periscope telephoto، كما تظهر شاشة الهاتف بإنحناء micro مع حواف بنفس السُمك في الإتجاهات الأربعة من الشاشة.

أيضاً يتميز هاتف Magic 7 Pro بكاميرة أمامية مزدوجة في فتحة الشاشة، ومن المتوقع أن تدعم الكاميرة مسح 3D للتسجيل بتقنية التعرف على الوجه، كما أكدت Honor على تكامل الكاميرة مع تقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين آداء وإمكانيات التصوير.

من جانب أخر أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن Honor تدعم هواتف Honor Magic 7 وMagic 7 Pro بكاميرة خلفية بتصميم ثماني مع إطار فضي يحيط بوحدة الكاميرة باللون الفضي أو الرمادي، كما كشفت الصور ثلاثية الأبعاد عن إطار باللون الذهبي أيضاً.

وتضم إعدادات الكاميرة ثلاثة مستشعرات مع فلاش LED، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Magic 7 يتوفر بسعة تخزين 512 جيجا بايت و1 تيرابايت، وإختيارات ألوان تشمل الذهبي، والأبيض، والأسود، والأزرق، وأيضاً اللون الرمادي.

من جانب أخر ينطلق هاتف Magic 7 Pro بإختيارات في سعة التخزين تبدأ من 256 و512 جيجا بايت وأيضاً 1 تيرابايت، ويضم هذا الإصدار شاشة OLED بجودة عرض 2K، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بشاشة OLED بجودة عرض 1.5K.

وينطلق الهاتفين بقدرة بطارية 5800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي في إصدار Pro بقدرة 66W، كما يتميز الهاتفين بدعم تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية، ودعم معايير IP68/IP69 في مقاومة الماء والغبار، ويدعم إصدار Pro الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

أيضاً تنطلق هذه الإصدار بنظام تشغيل Android 15 وواجهة MagicOS 9.0، كما تدعم Honor سلسلة هواتف Magic 7 برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite.

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