تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro برقاقة Apple M5 العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من معالجات “M”، ولقد أوضح تقرير نشر مؤخراً خطط ابل لدعم أجهزة iPad Pro العام المقبل برقاقة Apple M5.

تعقد شركة ابل حدث لإطلاق جيل جديد من أجهزة Mac برقاقات M4، كما تقدم إصدارات جديدة من أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 إنش ومعالجات M4 Pro وM4 Max الجديدة من ابل، أيضاً من المقرر أن يتوفر Mac mini بمعالجات M4، وM4 Pro، كما تقدم ابل تحديث لجهاز iMac بحجم 24 إنش، ومعالج M4.

وتشير التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج أن ابل قد بدأت العمل على تطوير رقاقات M5 بالفعل، على أن تقدم في أجهزة iPad Pro العام المقبل.

كما يوضح التقرير أن أجهزة iPad Pro المميزة بمعالج ابل الجديد Apple M5 ستتوفر في نهاية العام المقبل، لذا من المتوقع أن تقدم سلسلة معالجات M5 للمرة الأولى في أجهزة الآيباد على عكس الإصدارات السابقة من المعالجات التي قدمت في أجهزة ماك في البداية.

يذكر أن رقاقات M4 جاءت بآداء سريع وتحسينات في آداء الأنوية الأحادية بنسبة 20%، وتحسينات في آداء الأنوية المتعددة بنسبة 20% أيضاً مقارنة بالإصدار السابق، ولقد كشفت إختبارات آداء MacBook Pro برقاقة M4 عن آداء يتفوق على رقاقة Intel Core Ultra 9 288V بنسبة 60% في إختبارات الأنوية المتعددة.

المصدر