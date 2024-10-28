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أدرجت وزارة الخارجية السعودية، رسميا ممثلية السودان “القنصلية السعودية” بالعنوان الجديد على الموقع الرسمي للوزارة إيذانا ببدء العمل من بورتسودان.
وبحسب العنوان الجديد “بورتسودان- حي الأقمار- فندق الربوة السياحي”.
هذا وقد صرح رئيس البعثة السعودية ببورتسودان على بن حسن أحمد جعفر إلى اكتمال كافة الترتيبات التقنية واللوجستية لبدء إصدار التأشيرات العمالية والزيارات العائلية والسياحية على النحو التالي :
تأشيرات العمل المهنيين بدءاً من 7 ديسمبر
تأشيرات العمل الفردية 19 ديسمبر
تأشيرات السياحة 26 ديسمبر
الزيارات العائلية 29 ديسمبر
ويأتي التأخير في البدء نسبة لإكمال بعض الترتيبات اللازمة.
وكانت السفارة السعودية لدى السودان بقيادة السفير السعودي علي بن حسن جعفر، أكملت كافة الترتيبات الفنية والتقنية، لافتتاح قسم للعمل القنصلي السعودي في بورتسودان.
وقال السفير بن حسن: أبلغنا الجهات الرسمية السودانية بأن السفارة تعمل على افتتاح قسم للعمل القنصلي بعد أن استطعنا معالجة العوائق التقنية وإن شاء الله نعلن رسمياً عن ذلك قريباً”.
وأضاف: “ظللنا نعمل بكل جهد طوال الفترة الماضية لإعادة عمل قسم العمل القنصلي، من أجل تسهيل كل العقبات أمام المواطنين السودانيين”
وطالب السفير، أصحاب الوكالات التقيُّد بتعليمات التأشيرات لدخول المملكة وعدم استغلال المواطن السوداني.
ومضى في القول: “نسعى إلى تيسير حصول المواطن السوداني على تأشيرة الدخول متى استوفى إجراءاتها النظامية، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه”.
اليوم التالي
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لبدء إجراءات القنصلية السعودية من بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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