كيف لمن علمه الترابي اللبس وهو في الكبر وكيفية وضع رباط العنق ، ان يفتينا في شؤون البلاد وساستها، هل تعلمت لبس الجوارب وربط رباط الحذاء بعد ام سجن شيخكم فوّت عليك الدروس الخصوصية؟ مبارك اردول

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