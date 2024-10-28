افاد هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المبنى الرئيسي بمطار بن غوريون سيغلق أمام الرحلات الدولية بدءا من تشرين الثاني حتى نهاية اذار". وكشفت هيئة البث ان "قرار إغلاق المبنى الرئيس في مطار بن غوريون نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: المبنى الرئيسي بمطار بن غوريون سيغلق أمام الرحلات الدولية بدءا من تشرين الثاني حتى نهاية اذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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