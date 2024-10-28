اعلن المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر بان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة. ولفت الأشقر في حديث لقناة "LBCI"، الى ان اليونيسيف طبعت مليون و900 ألف كتاب سيتم توزيعها مجانًا على الطلاب في التعليم الرسمي من الأول أساسي حتى الثالث ثانوي.

كانت هذه تفاصيل خبر الاشقر: وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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