“الكينج والأسطورة”.. ديو يجمع محمد منير ومحمد رمضان قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري محمد رمضان رسميًا عن تعاون جديد يجمعه بالفنان الكبير محمد منير، وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي في “إنستغرام”.

ونشر رمضان عدة صور تجمعه بمنير وعلّق قائلاً: “الكينج والأسطورة.. قريباً”، في إشارة إلى أن العمل المرتقب سيحمل توقيع كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الموسيقار محمد رحيم.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد الشائعات التي أثارها رمضان سابقًا بعدما نشر صورًا مشتركة له مع منير عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، والتي تسببت بتكهنات حول تعاون فني بين النجمين.

يُذكر أن رمضان كان قد شوق جمهوره سابقًا لمسلسل رمضاني دون تحديد العام، في حين يغيب عن موسم رمضان 2025 بسبب انشغاله بتصوير فيلمه الجديد “أسد”، الذي تشاركه بطولته الممثلة اللبنانية رزان جمال.