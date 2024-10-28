كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن 160 ألف وافد لبناني دخلوا الى سوريا وعاد إليها 400 ألف نازح سوري.
وقال في حديث للـLBCI: "نطمئن النازحين السوريين أن "ليس لهم إلا بلدهم" وهناك عفو رئاسي حتى عن الذين حملوا السلاح".
وأضاف وزير المهجرين: "الدولة السورية عندما إستقبلت 560 ألف شخص في أسبوعين أكدت أن أبواب العودة كانت ولا تزال مفتوحة ومن كان يؤخر ذلك هي عراقيل دول الغرب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المهجرين: 160 ألف وافد لبناني دخلوا الى سوريا وعاد إليها 400 ألف نازح سوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.