وزير المهجرين: 160 ألف وافد لبناني دخلوا الى سوريا وعاد إليها 400 ألف نازح سوري

كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن 160 ألف وافد لبناني دخلوا الى سوريا وعاد إليها 400 ألف نازح سوري.

وقال في حديث للـLBCI: "نطمئن النازحين السوريين أن "ليس لهم إلا بلدهم" وهناك عفو رئاسي حتى عن الذين حملوا السلاح".

وأضاف وزير المهجرين: "الدولة السورية عندما إستقبلت 560 ألف شخص في أسبوعين أكدت أن أبواب العودة كانت ولا تزال مفتوحة ومن كان يؤخر ذلك هي عراقيل دول الغرب".