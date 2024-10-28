نتانياهو: إذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله ونحن لن نخسر وسننتصر للبشرية جمعاء

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أننا سنواصل تقوية دولتنا حتى نقضي على الإرهابيين وواجبنا إعادة الأسرى"، لافتاً الى أن "إيران تسعى لتطوير قنابل نووية هدفها تدميرنا وتملك صواريخ بعيدة المدى عابرة للقارات".

زعم نتانياهو، أن "إيران تزود وكلاءها بأسلحة قاتلة ونحن نقف عائقا أمامها ونفشل مخططاتها الشريرة، وإذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله ونحن لن نخسر وسننتصر للبشرية جمعاء".

وأضاف "تعرضنا لضربة قاسية لكننا لم نركع ورددنا بحرب تغير وجه الشرق الأوسط، ونحن أثبتنا مرة أخرى أن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة على الوصول إلى كل أعدائنا"، زاعماً "أننا أثبتنا مرة أخرى أن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة على الوصول إلى كل أعدائنا".