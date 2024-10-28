القناة 12 الإسرائيلية عن غالانت: مطلبي بسن قانون التجنيد ليس سياسيا بل جوهري نحن بحاجة لمزيد من الجنود

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "مطلبي بسن قانون التجنيد ليس سياسيا بل جوهري نحن بحاجة لمزيد من الجنود".

وأمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخبر شركاءه الحريديم في الائتلاف بأنه يمكن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بعد الهجوم على إيران"

كذلك أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "غالانت انتقد بشدة نتانياهو وحكومته وأخبرهم في رسالة قبل ضربة إيران أن الحرب تشن بدون بوصلة"، مضيفةً أن "مكتب نتانياهو قال لغالانت إن رسالته محيرة وإن أهداف الحرب وبوصلتها هي كما حددها مجلس الوزراء".