يعقوب: لا ننتظر هوكشتاين ولن يتحقق أي شكل من أشكال الهزيمة والاستسلام

أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "الخبراء الصّهاينة ينصحون في هذه اللّحظة السّياسيّة، بوقف الحرب مع لبنان والاستفادة من الإنجازات والاغتيالات، والحصول على مكاسب سياسيّة بتطبيق القرار 1701 من وجهة النّظر الإسرائيليّة، مع تركيبة سياسيّة وعسكريّة ضامنة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "الأكثر تطرّفًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يعتقدون عكس ذلك، وأنّ مستوى ضعف المقاومة فرصة استثنائيّة للقضاء عليها نهائيًّا، وفرض واقع مستدام لا يسمح باستعادة المقاومة لقوّتها، مع إدارة إسرائيل للاستسلام بأدوات لبنانيّة وغطاء أممي وعربي".

وشدّد يعقوب على أنّه "لمن ينتظر الموفد الرّئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، نقول هل سيأتي وسيحمل وجهة نظر الخبراء، أم أنّ نتانياهو سيمنع عودته بانتظار وصول مرشّحه للانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة دونالد ترامب؟"، مؤكّدًا أنّ "بالمناسبة نحن لا ننتظر هوكشتاين، والواقع يختلف تمامًا عن الاحتمالَين المذكورَين، ولن يتحقّق أيّ شكل من أشكال الهزيمة والاستسلام".