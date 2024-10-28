شكرا لقرائتكم خبر عن «إعادة»: تجديد عقد إعادة تأمين بقيمة 33.5 مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 33.522 جنيه إسترليني، فيما تبلغ مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يظهر الاثر المالي للعقد على نتائج الشركة المالية اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2025م. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" تجديد عقد إعادة تأمين مع شركة "بروبيتاز كوربرت كابيتال".وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 33.522 جنيه إسترليني، فيما تبلغ مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير المقبل.ومن المتوقع أن يظهر الاثر المالي للعقد على نتائج الشركة المالية اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2025م.