الاقتصاد

«إعادة»: تجديد عقد إعادة تأمين بقيمة 33.5 مليون جنيه إسترليني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «إعادة»: تجديد عقد إعادة تأمين بقيمة 33.5 مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة لإعادة التأمين "إعادة" تجديد عقد إعادة تأمين مع شركة "بروبيتاز كوربرت كابيتال".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 33.522 جنيه إسترليني، فيما تبلغ مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير المقبل.
ومن المتوقع أن يظهر الاثر المالي للعقد على نتائج الشركة المالية اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2025م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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