شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا يوجد حاليا أى شروط لتركيب العدادات الكودية للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

قال منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نظام الممارسة فى الأصل تم الغائه وغير مصرح بالتعامل به نهائيا، مشيرا إلى أن جميع شروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى تم الغائها بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة بصدد الإعلان عن قواعد صارمة ومنظمة لتنفيذ خطة تركيب العدادات الكودية للمخالفين، موضحا أن هذه القواعد سيتم إرسالها لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية قريبا جدا إن لم تكن خلال أيام حفاظا على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم اى أعباء مالية إضافية تزيد عن استهلاكهم الفعلى.

وأشار عبد الغنى، أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بالغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى تتضمن المخالفين من كبار المشتركين فقط وليس صغار المشتركين سواء من القطاعات التجارية أو المنزلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاعهم وتحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية يمكنهم تقسيط قيمة العداد و المقايسة من خلال تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.