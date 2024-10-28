شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: العلامات "اليابانية" تتصدر سوق السيارات بواقع 11 ألفا و385 سيارة والان مع تفاصيل الخبر

كشف "اميك" مجلس معلومات السيارات فى آخر تقرير، أن العلامات "اليابانية" قد تصدرت سوق السيارات بواقع 11,385 سيارة، تلتها العلامات "الصينية" بعدد 9,287 سيارة، ثم العلامات "الكورية" بعدد 6,108 سيارات، وحصلت العلامات "الأوروبية" على عدد 2,124 سيارة، وحصدت العلامات "الأمريكية" عدد 303 فقط، بينما لم تتمكن السيارات "الهندية" الأصل من تحقيق أى مبيعات خلال هذه الفترة.

يذكر أن إجمالى مبيعات "سيارات الركوب" قد زادت خلال النصف الأول من العام بنسبة 9% لتصل إلى 29,236 سيارة، مقابل عدد 26,869 سيارة في نفس المدة من العام الماضى 2023، وذلك طبقا لتقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات.