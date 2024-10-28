شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت للفترة عن 24 ذو الحجة 1445هـ، الموافق 30 يونيو 2024م إلى 27 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 30 سبتمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8.160 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 51 مليون وحدة.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.6%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-05-01 الموافق 2024-11-03، فيما ستكون دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8.160 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 51 مليون وحدة.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.6%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-05-01 الموافق 2024-11-03، فيما ستكون دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.