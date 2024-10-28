شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تستثمر 243.8 مليون ريال في صندوق استثمار لتطوير فندق بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس)، اليوم، استثمار 243.8 مليون ريال من خلال الاشتراك في صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق مرخص من هيئة السوق المالية ومدار من قبل شركة سدكو كابيتال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف الصندوق إلى تطوير فندق خمس نجوم في مدينة الخبر بمنطقة أجدان الواجهة البحرية على كورنيش مدينة الخبر، والذي سوف يتم تشغليه تحت العلامة التجارية "فيرمونت". ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستثمار أثر مالي وايجابي ويأتي ضمن توجه الشركة الاستثماري.
وقالت الشركة إن بداية الاستثمار: شهر نوفمبر 2024م، من خلال الصندوق المستثمر فيه: صندوق سدكو كابيتال – أجدان فيرمونت، والمطور العقاري: شركة أجدان للتطوير العقاري.
وأضافت أن رأس مال الصندوق 295 مليون ريال، فيما تبلغ مدة الاستثمار 7 سنوات، بينما تبلغ نسبة معدل العائد الداخلي المتوقع من المشروع: 12,26%
وحسب شروط وأحكام الصندوق، يبلغ حجم الصندوق (445) مليون ريال، (150) مليون ريال تم تمويله من خلال تمويل بالترتيب مع صندوق التنمية السياحي والمبلغ المتبقي والبالغ (295) مليون ريال من خلال المستثمرين.
يهدف الصندوق إلى: انشاء فندق من فئة الخمس نجوم يقام على مساحة أرض تبلغ (6,827) متر مربع على البحر مباشرة بكورنيش مدينة الخبر، وإجمالي مسطح بناء يبلغ (33,917) متر مربع، ويتكون المشروع من (36) طابقا ويحتوي (160) غرفة وجناحا فندقيا.
يقع المشروع في موقع استراتيجي في مدينة الخبر حيث يطل على الواجهة البحرية لكورنيش مدينة الخبر في مشروع أجدان الواجهة البحرية، وهو وجهة سياحية بارزة في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه جار العمل على الأعمال الإنشائية للمشروع حيث تم الانتهاء من (26) طابقا في الوقت الراهن.
وتهدف شركة شمس من الدخول في هذ الاستثمار إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في القطاع السياحي تماشياً مع خطة الدولة ورؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي ورفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة الى 100 مليون زائر بحلول عام 2030م ودعماً لخطط مجلس إدارة الشركة والتي تمثل أحد أهدافها الى بناء شراكات وتحالفات مع شركات عالمية تساهم في توسيع أعمال الشركة المستقبلية وتعظيم العائد لمساهمي شركة شمس.
وتتماشى عملية الاستثمار مع توجهات الشركة وذلك حسب نشرة إصدار حقوق الأولوية التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26/04/144هـ الموافق 20/11/2022م والتي تستهدف إلى الاستثمار في قطاع الضيافة. كما وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف الصندوق إلى تطوير فندق خمس نجوم في مدينة الخبر بمنطقة أجدان الواجهة البحرية على كورنيش مدينة الخبر، والذي سوف يتم تشغليه تحت العلامة التجارية "فيرمونت". ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستثمار أثر مالي وايجابي ويأتي ضمن توجه الشركة الاستثماري.
وقالت الشركة إن بداية الاستثمار: شهر نوفمبر 2024م، من خلال الصندوق المستثمر فيه: صندوق سدكو كابيتال – أجدان فيرمونت، والمطور العقاري: شركة أجدان للتطوير العقاري.
وأضافت أن رأس مال الصندوق 295 مليون ريال، فيما تبلغ مدة الاستثمار 7 سنوات، بينما تبلغ نسبة معدل العائد الداخلي المتوقع من المشروع: 12,26%
وحسب شروط وأحكام الصندوق، يبلغ حجم الصندوق (445) مليون ريال، (150) مليون ريال تم تمويله من خلال تمويل بالترتيب مع صندوق التنمية السياحي والمبلغ المتبقي والبالغ (295) مليون ريال من خلال المستثمرين.
يهدف الصندوق إلى: انشاء فندق من فئة الخمس نجوم يقام على مساحة أرض تبلغ (6,827) متر مربع على البحر مباشرة بكورنيش مدينة الخبر، وإجمالي مسطح بناء يبلغ (33,917) متر مربع، ويتكون المشروع من (36) طابقا ويحتوي (160) غرفة وجناحا فندقيا.
يقع المشروع في موقع استراتيجي في مدينة الخبر حيث يطل على الواجهة البحرية لكورنيش مدينة الخبر في مشروع أجدان الواجهة البحرية، وهو وجهة سياحية بارزة في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه جار العمل على الأعمال الإنشائية للمشروع حيث تم الانتهاء من (26) طابقا في الوقت الراهن.
وتهدف شركة شمس من الدخول في هذ الاستثمار إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في القطاع السياحي تماشياً مع خطة الدولة ورؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع السياحي ورفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة الى 100 مليون زائر بحلول عام 2030م ودعماً لخطط مجلس إدارة الشركة والتي تمثل أحد أهدافها الى بناء شراكات وتحالفات مع شركات عالمية تساهم في توسيع أعمال الشركة المستقبلية وتعظيم العائد لمساهمي شركة شمس.
وتتماشى عملية الاستثمار مع توجهات الشركة وذلك حسب نشرة إصدار حقوق الأولوية التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26/04/144هـ الموافق 20/11/2022م والتي تستهدف إلى الاستثمار في قطاع الضيافة. كما وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية في حينه.