شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 27-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 27-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر للفنادق، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 934.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.9 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.25%، والعرب على 7.02%، واستحوذت المؤسسات على 24.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 61.9 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 198 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 30812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 38180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13518 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 11141 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8139 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1808 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عدد 769.6 ألف سهم، 2166 سهمًا، 5.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 1.95 مليون سهم، 92.7 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 185.4 ألف سهم، 4812 سهمًا، على التوالي، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 623 سهمًا، فيما باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عدد 20255 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 36 ألف سهم، 5.53 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 460 سهمًا.

صفقات

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بيع المساهم شركة ليبيا للاستثمار، عدد 130 ألف سهم بسعر 18.17 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.91%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

كما أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم عبد المنعم محمد مجدي عبد العزيز، عدد 18.7 مليون سهم بسعر 0.34 جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.43% إلى 4.57%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم، عدد 1.95 مليون سهم بسعر 0.836 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 11.12% إلى 11.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد، عدد 18.8 مليون سهم بسعر 0.37 جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.13% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 125 ألف سهم، واشترت الثانية 100 ألف سهم، واشترت الثالثة 100 ألف سهم، واشترت الرابعة مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، مبيعات بلغت 188.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 160.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 118%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 42.8 مليون جنيه مقارنة مع 33.8 مليون جنيه بنسبة نمو 126%.

حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، مبيعات بلغت 260.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 240.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 155.9 مليون جنيه مقارنة مع 136.7 مليون جنيه بنسبة نمو 14%.

كما حققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات نشاط بلغت 113 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 84.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 30.5 مليون جنيه مقارنة مع 180.5 مليون جنيه بنسبة نمو 126%.

الملتقى العربي

أعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، توقيع عقد تمويل مساند مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 275 مليون جنيه، وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية لشركة التوفيق، على أن يسدد على شريحتين الأول بمبلغ 120 مليون جنيه، و150 مليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2024 كحد أقصى.