شكرا لقرائتكم خبر عن «أنعام القابضة» تتكبد خسائر بـ8 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع مصروف زيادة رأس المال للربع الحالي، وانخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة للربع الحالي، وانخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي.

وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: الأرباح المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية للفترة المماثلة من العام السابق مقارنة مع الفترة الحالية.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للفترة الحالية، وارتفاع مصروفات التمويل للفترة الحالية، وانخفاض الإيرادات الأخرى للفترة الحالية. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024 بـ8.054 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 634 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع مصروف زيادة راس المال للربع الحالي، وانخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال الربع الحالي بنسبة 40% ، وانخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع مصروف زيادة رأس المال للربع الحالي، وانخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة للربع الحالي، وانخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي.وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: الأرباح المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية للفترة المماثلة من العام السابق مقارنة مع الفترة الحالية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للفترة الحالية، وارتفاع مصروفات التمويل للفترة الحالية، وانخفاض الإيرادات الأخرى للفترة الحالية.