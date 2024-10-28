الاقتصاد

قبول استقالة عضو لجنة المراجعة في «الوطنية للتأمين»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين قبول مجلس إداراتها (بالتمرير) استقالة عضو لجنة المراجعة سامي موسى الحلبي (عضو مستقل من خارج المجلس).
وقالت الشركة في بيان على تداول إنها استلمت الاستقالة في تاريخ 22 أكتوبر 2024م.
وأضافت أن الاستقالة تعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 22 نوفمبر 2024م وذلك لظروفه الخاصة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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