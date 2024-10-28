شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو لجنة المراجعة في «الوطنية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين قبول مجلس إداراتها (بالتمرير) استقالة عضو لجنة المراجعة سامي موسى الحلبي (عضو مستقل من خارج المجلس).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إنها استلمت الاستقالة في تاريخ 22 أكتوبر 2024م.
وأضافت أن الاستقالة تعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 22 نوفمبر 2024م وذلك لظروفه الخاصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إنها استلمت الاستقالة في تاريخ 22 أكتوبر 2024م.
وأضافت أن الاستقالة تعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 22 نوفمبر 2024م وذلك لظروفه الخاصة.