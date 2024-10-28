شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد النبوي يختتم زيارته للجبل الأسود بعد سلسلة فعاليات دينية وثقافية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.