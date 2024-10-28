شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت العربية» إلى 45.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بصفة رئيسية إلى: ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة نتيجة لتزامن الربع السابق مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية في الفترة الحالية (9 أشهر) إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، وانخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع حصة الشركة من أرباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأسمنت العربية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 54.2% إلى 45.8 مليون ريال، مقابل 29.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، وانخفاض تكلفة المبيعات للشركة التابعة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بصفة رئيسية إلى: ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة نتيجة لتزامن الربع السابق مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية في الفترة الحالية (9 أشهر) إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، وانخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة.وتضمنت الأسباب: ارتفاع حصة الشركة من أرباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.