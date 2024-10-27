إعلام إسرائيلي: مكتب نتانياهو طلب أكثر من نصف مليون دولار لتعزيز الأمن في منزله

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب أكثر من نصف مليون دولار لتعزيز الأمن في منزله".

ويأتي ذلك بعد الهجوم الذي نفذه حزب الله خلال تشرين الأول الحالي على منزل نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا عبر طائرة مسيّرة.

وكانت قد قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسيرة الانقضاضية التي أطلقها حزب الله انفجرت بالجدار الخارجي ونافذة غرفة نوم نتانياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن انفجار الطائرة أحدث أضرارا كبيرة وجسيمة بمنزل نتانياهو.