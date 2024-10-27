أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب أكثر من نصف مليون دولار لتعزيز الأمن في منزله".
ويأتي ذلك بعد الهجوم الذي نفذه حزب الله خلال تشرين الأول الحالي على منزل نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا عبر طائرة مسيّرة.
وكانت قد قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسيرة الانقضاضية التي أطلقها حزب الله انفجرت بالجدار الخارجي ونافذة غرفة نوم نتانياهو.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن انفجار الطائرة أحدث أضرارا كبيرة وجسيمة بمنزل نتانياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مكتب نتانياهو طلب أكثر من نصف مليون دولار لتعزيز الأمن في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.