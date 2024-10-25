بعد إصابة مصور القاهرة الإخبارية في لبنان.. المتحدة: نقدم كل الدعم لطواقمنا العاملة بالمناطق الساخنة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إصابة مصور قناة القاهرة الإخبارية في الغارة الإسرائيلية على مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية بحاصبيا جنوبي لبنان.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتمنى السلامة لطاقم قناة القاهرة الإخبارية في لبنان، بعد إصابة مصور القناة أثر غارة إسرائيلية على مقر إقامة عدد من الأطقم الصحفية في منطقة حاصبيا بجنوب لبنان.

وأضاف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على حرصها الدائم والمستمر بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأطقم قناة القاهرة الإخبارية العاملة في لبنان وفلسطين، وفي كل مناطق الصراع من أجل إظهار الصورة كاملة وتقديم رسالة إعلامية لكل الأحداث حول العالم بكل مصداقية وشفافية.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقر إقامة صحفيين في بلدة حاصبيا جنوبي لبنان، وتم الإعلان عن استشهاد 3 صحفيين في الغارة.