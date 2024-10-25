بإطلالة تشبه الحوريات.. جميلة عوض تتالق بفستان رائع من توقيع جورج حبيقة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية جميلة عوض متابعيها بأخر إطلالتها، من خلال مجموعة صور عبر سحباها الخاص ظهرت فيها بلوك بغية الأناقة و الجمال مثل حورية بحر، حيث إرتدت فستان ديق من دون أكمام سترابليس باللون الأسود المزين بالترتر ذات تصميم رائع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.
الفستان الذي إرتدته جميلة من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.
يذكر أن جميلة عوض كانت قد دخلت القفص الذهبي مؤخراً، في حفل زفاف أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، وجمعت فيه العديد من الأصدقاء والنجوم من الوسط الفني، وتألقت بفستان رائع ومميز من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، الذي كان متواجداً بين الحضور أيضاً.
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