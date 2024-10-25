جعجع: على القضاء التحرك لكشف ملابسات حريق الربوة ومحاسبة مَن يجب محاسبته

اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى انه "عمل جبّار قام به عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني والقوى الأهلية في قضاء المتن، منذ أيام حتى اليوم، لإطفاء الحريق المتواصل في أحراج الربوة. ولا بُد للقضاء اللبناني من أن يتحرّك بشكل حازم، لكشف الملابسات كلها، ومحاسبة مَن يجب محاسبته، فصحة اللبنانيين، وبيئة لبنان، من الخطوط السيادية، الممنوع انتهاكها".

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