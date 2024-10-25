حسين الجسمي يتغنى في حب الشارقة: “يا خير الأوطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أهدى النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة بعنوان “شارقة سلطان” لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده الأمين سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الدكتور عبد السلام الحمادي ولحنها ماجد عبد الله بتوزيع موسيقي من زيد عادل، جاءت معبّرة عن مشاعر المواطنين تجاه قائدهم الجليل والأب الكريم، وقد بدأها الجسمي بقوله:

“يا شارقة سلطان يا خير الأوطان

دُمتي على وجه الزمان ابتسامة

شمسك تمدّ النور في كل الأكوان

خيرك يعمّ الأرض حبّ وكرامة

في ظلّ سلطان العطا ذرب الإيمان

شيخ المروة والكرم والشهامة”

الأغنية الجديدة تعبّر عن جمال وروعة إمارة الشارقة، منارة الإبداع والتميّز في الإمارات العربية المتحدة.

وقد عُرضت أغنية “شارقة سلطان” عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على YouTube، حيث تضمن الفيديو لقطات مصورة خاصة للأغنية مرفقة بكلمات الأغنية كاملة، كما بدأ بثّها عبر مجموعة قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والإذاعات الإماراتية والعربية، وهي متاحة على جميع منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض الأغاني.