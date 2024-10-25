شكرا لقرائتكم خبر عن "الفنون البصرية" تنظم لقاءً عن التوجيه والإرشاد لدعم الممارسين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم هيئة الفنون البصرية لقاءً حول أهمية التوجيه والإرشاد في رحلة ممارسي الفنون البصرية وأثره على تطوير القطاع، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، عبر منصة Webex الافتراضية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الممارسين والمهتمين بالفنون البصرية في المملكة.

برنامج هيئة الفنون البصرية

ويهدف اللقاء إلى تقديم نبذة عن برنامج هيئة الفنون البصرية للتوجيه والإرشاد المهني، الذي يسعى إلى دعم الممارسين في مسيرتهم الفنية وتمكينهم من تحقيق أفضل مستوى من الأداء والتقدم في هذا المجال.

كما ستتاح الفرصة لمشاركة الحضور لتجاربهم وقصص نجاحهم في التوجيه والإرشاد، إلى جانب مناقشة كيفية الحصول على تصريح فن العرض البصري.



مجال الفنون البصرية

يستهدف اللقاء جميع ممارسي الفنون البصرية والمهتمين، بما في ذلك الفنانين والقيمين الفنيين والباحثين في مجال الفنون البصرية.

كما سيشكل منصة لتبادل الأفكار والاقتراحات حول التوجيه والإرشاد المهني، مما يسهم في تطوير آفاق الفنون البصرية في المملكة وتعزيز دورها كرافد ثقافي واقتصادي.