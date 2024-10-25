نجمات الفن يشاهدن الفيلم التونسي ماء العين بمهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - أقام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، عرضاً خاصاً للفيلم التونسي "ماء العين" للمخرجة مريم جُعبر، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث سبق إقامة سجادة حمراء تواجد عليها عدد كبير من نجوم الفن وضيوف المهرجان.
فيلم "ماء العين" قد شارك مؤخراً في المسابقة الرسمية في الدورة 74 لـ مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما عرض الفيلم كذلك ضمن فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان لندن السينمائي، ونافس في المسابقة الدولية المخصصة للأفلام الطويلة، ليكون مهرجان الجونة ثالث محطات الفيلم التونسي.
يمكنكم قراءة: قبل ساعات من انطلاقها ...تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي
يذكر أن المخرجة مريم جُعبر قدمت ثلاثة أفلام قصيرة: "الآلهة، الأعشاب الضارة والثورات" عام 2012، "ولد في دوامة" عام 2017 و"إخوان" عام 2018، وحصد هذا الفيلم 75 جائزة دولية وتم ترشيحه للأوسكار في فئة الأفلام القصيرة.
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أبرز حضور الفيلم التونسي "ماء العين"ومن أبرز حضور الفيلم التونسي "ماء العين" الفنانون: رانيا يوسف، أمينة خليل، إنجي المقدم التي أطلت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، نجلاء بدر، داليا البحيري، روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسمة، ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري، المخرج طارق العريان وزوجته نيكولا سعفان، والمخرج أمجد أبو العلا وآخرون.
فيلم "ماء العين" قد شارك مؤخراً في المسابقة الرسمية في الدورة 74 لـ مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما عرض الفيلم كذلك ضمن فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان لندن السينمائي، ونافس في المسابقة الدولية المخصصة للأفلام الطويلة، ليكون مهرجان الجونة ثالث محطات الفيلم التونسي.
يمكنكم قراءة: قبل ساعات من انطلاقها ...تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي
قصة فيلم "ماء العين"فيلم "ماء العين" من تأليف وإخراج مريم جوبير، وبطولة صالحة النصراوي ومحمد حسين قريع ومالك مشرقي وآدم بيسا وديا ليان، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تعيش في مزرعة بالشمال التونسي تنقلب حياتها رأساً على عقب، وتفقد استقرارها بعد سفر اثنين من أولادها "مهدي" و"أمين"، ثم عودة أحدهما من "داعش" صحبة زوجته المنقبة والحامل.
يذكر أن المخرجة مريم جُعبر قدمت ثلاثة أفلام قصيرة: "الآلهة، الأعشاب الضارة والثورات" عام 2012، "ولد في دوامة" عام 2017 و"إخوان" عام 2018، وحصد هذا الفيلم 75 جائزة دولية وتم ترشيحه للأوسكار في فئة الأفلام القصيرة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».