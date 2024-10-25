ترمب عن علاقته بنتنياهو: لدينا علاقة جيّدة للغاية وسنعمل بشكل وثيق

القاهرة - كتب محمد نسيم - تباهى المرشّح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترمب، بمكالماته الهاتفية شبه اليومية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مؤكداً أنّ "علاقة جيّدة جداً" تجمع بينهما.

وقال ترمب، خلال تجمّع انتخابي في ولاية جورجيا، إنّ "نتنياهو اتّصل بي أمس، وكان قد اتّصل بي في اليوم السابق".

وأضاف: "لدينا علاقة جيّدة للغاية"، وفق ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية"

وتعهّد الرئيس السابق بالعمل من كثب مع القيادة الإسرائيلية إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال: "سنعمل معهم بشكل وثيق للغاية".

وكان ترمب أعلن عن محادثة هاتفية جرت بينه ونتنياهو (السبت)، مؤكّداً أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد "معرفة وجهة نظري بشأن القضايا" الراهنة.

بالمقابل، تعود آخر مكالمة هاتفية علنية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وقد "هنّأ" خلالها الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بمقتل زعيم " حماس " يحيى السنوار في رفح جنوب قطاع غزة ، بنيران الجيش الإسرائيلي.

وخلال زيارته الكونغرس الأميركي، في نهاية يوليو (تموز)، وجّه نتنياهو تحية حارة جداً إلى ترمب، وشكره على "كلّ ما فعله من أجل إسرائيل".

المصدر : وكالات