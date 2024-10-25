محمود حميدة بعد تكريمه في مهرجان الجونة: “حلمي تحقق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان الكبير محمود حميدة على تكريمه في “مهرجان الجونة السينمائي الدولي” بدورته السابعة، حيث أشاد في كلمة ألقاها على هامش تكريمه بالكلمة التي ألقتها المخرجة إيناس الدغيدي، أثناء تقديم فقرة تكريمه ومنحه جائزة “الإنجاز الإبداعي”، كاشفاً عن حلمه الذي تحقق في الجونة.

وقالت الدغيدي: “يشرّفني أقدم نجم من طراز خاص عزيز قوي على قلوبنا، مبدع وصاحب مسيرة حافلة بالإنجازات، هو نجم ساطع في مجال الفن، مختلف ومتلون صادق، يحمل بداخله شخصية فنان كبير وقلب طفل صغير الفنان محمود حميدة”.

وعلّق حميدة قائلاً: “لازم أشكر إيناس الدغيدي على الكلمة دي، أحسست أنها صادرة من القلب، رجّعتني مدة في الزمن، تعاونّا مع بعض طبعاً، وكل همّنا كان بيبقى في الشغل، وساعات مش بنركز إزاي الآخرين شايفينا، اللي هما بيتعاونوا معانا في نفس العمل”.

وأضاف: “الكلمة دي وضحت لي حاجات كتير إزاي كنا متفاهمين، رغم إنه كان بيحصل ساعات خناقات بس صافي يا لبن بعد العمل… النهارده السعادة مضاعفة بشكل كبير جدّاً، خصوصاً إن في حاجة شخصية لازم أقولها في اليوم دا، كان عندي حلم كبير بس معرفتش أحققه، كنت عايز أعمل مدينة يقام عليها كل المهرجانات الفنية، مش سينما بس، لكن معرفتش أعمله”.

واختتم محمود حميدة كلمته قائلاً: “الحلم ده حققه نجيب ساويرس وسميح ساويرس، وفرحت كتير لما سمعت إن فيه مهرجان هيعملوه على البحر الأحمر، واليوم سعادتي مضاعفة لوجودي وتكريمي من مهرجان الجونة السينمائي، وأتمنى ميقفش أبداً إن شاء الله”.